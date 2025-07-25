Участников СВО освободили от госпошлин по судебным делам

Участников специальной военной операции и их семьи освободили от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Такие поправки в Налоговый кодекс подписал Президент России Владимир Путин.
Речь идет о пошлинах при рассмотрении в судах дел, касающихся установления факта родственных отношений, подтверждения принадлежности документов, признания отцовства, оформления наследства, признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим.
Напомним, что недавно по таким делам размер госпошлины был повышен с 200 рублей до 3 тысяч рублей.
Льгота распространяется на:
- военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи по обеспечению безопасности на участках, примыкающих к районам проведения СВО;
- военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших военную службу в войсках Росгвардии, или сотрудников МВД России, содействующих органам ФСБ на участках, примыкающих к районам проведения СВО;
- граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев или заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ;
- военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников МВД России, Государственной противопожарной службы, ФСИН России, ФССП России, прокурорских работников, выполнявших задачи на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей в период проведения СВО;
- лиц, в том числе уволенных в запас (отставку), выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице Российской Федерации и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО;
- членов семей всех этих категорий военнослужащих.
Источник: Rg.ru