Участников СВО освободили от госпошлин по судебным делам

Участников специальной военной операции и их семьи освободили от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Такие поправки в Налоговый кодекс подписал Президент России Владимир Путин.

Речь идет о пошлинах при рассмотрении в судах дел, касающихся установления факта родственных отношений, подтверждения принадлежности документов, признания отцовства, оформления наследства, признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Напомним, что недавно по таким делам размер госпошлины был повышен с 200 рублей до 3 тысяч рублей.

Льгота распространяется на: