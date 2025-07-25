Качество зависит от контроля

В редакцию газеты обратились жители поселка Ульяновское Нижнекумашкинского сельского поселения с просьбой помочь разобраться с причиной отсутствия воды в их населенном пункте. Проведенное в прошлом году по программе инициативного бюджетирования водоснабжение,

по словам жителей, не функционирует. Воды в их домах как не было, так и нет.

Мы незамедлительно выехали на место.

Поселок Ульяновское (Ульян-поле) расположен в 15 км от города и представляет собой населенный пункт практически с одной-единственной улицей и населением менее 100 человек (по прописке). Из 40 домовладений в проведении водоснабжения по программе инициативного бюджетирования приняла участие ровно половина, вложив в реализацию проекта 296 тыс. рублей личных средств.



Работы были закончены и приняты в ноябре 2024 года. Но буквально через несколько дней по причине прорыва трубы в одном из домохозяйств было принято решение водоснабжение перекрыть. До лучших времен. Да и на баланс обслуживающей организации — МУП «Юманайское ЖКХ» — объект передан тогда еще не был.



Всю зиму, со слов жильцов, водой никто не пользовался. Соответственно и насос не должен был работать. Но, как оказалось позднее, всё это время при закрытом кране-задвижке автоматика продолжала работать по принципу насосной станции. И не просто работала, а качала и сливала воду и беспрерывно накручивала электроэнергию.



Зимой пришел счет за электроэнергию на сумму 4,5 тыс. рублей. Тогда его оплатила администрация поселения. И снова никаких мер принято не было. Насос продолжал работать, счет за электроэнергию снова начал расти. И к маю 2025 года составил уже более 6 тыс. рублей.

И только после этого администрацией поселка было решено насосную станцию отключить от электропитания. Тогда же инициативные жители обратились к подрядчику с требованием установить причину некорректой работы насосной станции. Подрядчик приехал — причина нашлась в неправильной установке обратного клапана. Клапан переустановили, но датчик не перенесли и… ситуация не изменилась.



Следует отметить, что на встрече с жителями в минувший понедельник наряду с газетой присутствовали заместитель начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Александр Петров и начальник Нижнекумашкинского территориального отдела Валентина Губанова, которые, выслушав претензии жителей, пообещали в ситуации наконец разобраться. Обещание сдержали.



Как стало известно на другой день, через пару часов после нашего визита на объект прибыл представитель подрядчика, произвёл перенос датчика и система заработала.

«Воду подключили, давление в норме», — сообщил нам радостную весть активист поселка Николай Савастьянов. — Спасибо газете за содействие».



В настоящий момент работа насоса налажена, неполадки подрядчиком устранены.

Но вода в поселке до сих пор перекрыта. Жители отказываются пользоваться водоснабжением до тех пор, пока не будет решено кто должен оплатить счет за электроэнергию. К слову, к общей врезке водоотведения практически никто из жителей свои дома пока не подводил. «Мы еще и ведра воды не видели», — констатируют люди.



Газета также связалась по телефону и с подрядчиком — ИП Балалайкиным А.В. Какую-либо свою вину по ситуации в Ульяновском предприниматель отрицает: «Объект был сдан в срок, вода в системе была». Но местная администрация другого мнения.



Кто виноват и что делать? Вся сложившаяся ситуация, на наш взгляд, объясняется равнодушием одних и бездействием других. Будь более тесным и своевременным совместное взаимодействие всех заинтересованных и ответственных сторон друг с другом, данной ситуации не возникло бы в принципе и за свою инициативу жители бы не пострадали. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.



В этом деле у каждой из сторон своя правда. Мы же, в свою очередь, удовлетворены итогом: ситуация разрешилась и неполадки на объекте были устранены.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что администрация Нижнекумашкинского территориального одела довела до сведения жителей поселка Ульяновское информацию о том, что изыщет средства на оплату счета за электроэнергию в размере 6 тыс. 237 руб.

Ольга Дмитриева.