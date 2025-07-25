Жители деревень облагородили памятники

Прошлые выходные в Шумерлинском округе прошли под знаком уважения к истории и настоящей командной работы. Жители деревни Синькасы показали пример истинной гражданской инициативы.

Под руководством старосты В.Н. Макаркина силами активных жителей была проведена масштабная работа по благоустройству территории памятника участникам Великой Отечественной войны. Особо хочется отметить находчивость и бережливость: для работ были использованы демонтированные материалы ограждений спортивной школы им. В. Ярды, которые обрели вторую жизнь.



Не остались в стороне и жители соседней деревни Бреняши. Они также активно потрудились, обустроив территории своих памятников, подтверждая, что память о героях жива и объединяет сердца.



Огромные слова благодарности каждому, кто вложил свои силы и время в это важное дело. Ваш труд — это не только забота о чистоте и порядке, но и дань уважения подвигу наших предков, важнейший вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений.



Источник: тг-канал Шумерлинского округа.