В свет вышел сборник работ лучших участников, победителей и призеров республиканского

литературного конкурса для детей и молодежи «Сила слова».

Республиканский литературный конкурс для детей и молодёжи «Сила слова» реализовывался с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. В нём участвовали школьники, обучающиеся колледжей и техникумов, студенты высших учебных заведений и работающая молодёжь республики.

Всего на конкурс поступило 116 работ от 104 участников в возрасте от 10 до 35 лет.



Лучшие работы победителей и конкурсантов вошли в одноимённый сборник «Сила слова». Презентация сборника прошла в детском санаторно-оздоровительном лагере «Солнышко» в ходе республиканского литературного фестиваля для детей и молодежи «ГромЧе!», реализованного Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой. Двухдневная программа фестиваля включала литературно-творческие встречи с чувашскими писателями и поэтами, мастер-классы, дискуссии и обсуждения, направленные на развитие интереса подрастающего поколения и молодежи к литературе.



Т. Вашуркина, директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.