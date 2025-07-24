Ключи от новой жизни

23 июля глава Шумерлинского округа Эдуард Васильев вручил ключи от квартиры Анастасии С. — молодой девушке, которой было предоставлено жилье по договору найма как лицу из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава сердечно поздравил Анастасию с этим знаменательным событием, подчеркнув особую значимость получения собственного уголка.

«Пусть эта новая квартира станет для вас настоящим домом, местом, где будут царить тепло, уют и гармония. Это не просто квадратные метры, а ваш стартовый капитал для нового, счастливого и самостоятельного пути в жизни», — сказал Эдуард Васильев. Счастливая обладательница ключей не скрывала своей радости и волнения.



Обеспечение жильем детей-сирот — один из приоритетов социальной политики, направленных на создание достойных условий для их адаптации в обществе и успешного будущего. Шумерлинский округ продолжает активно работать в этом направлении, создавая все условия для комфортной жизни своих граждан.



Тг-канал Шумерлинского округа.