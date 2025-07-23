Субсидия на поддержку переработки сырого молока

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики объявляет о старте отбора получателей субсидии по поддержке переработки сырого молока крупного рогатого скота, коз и овец в пищевую продукцию.

Основные условия программы:

Тип получателя субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Срок подачи заявок: с 28 июля по 8 августа 2025 года, включительно.

Общий объём финансирования: порядка 25,9 млн рублей.

Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение части затрат текущего финансового года по ставке, определяемой Минсельхозом Чувашии, на 1 тонну переработанного в пищевую продукцию сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока.

Вся необходимая информация об условиях участия в отборе, перечне необходимых документов и порядке их предоставления размещена на электронной площадке «Электронный бюджет» по ссылке.

Минсельхоз Чувашии.