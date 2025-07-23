Наследникам разрешили не платить неустойку по долгам умершего заемщика

Ситуации, когда наследникам достается не только имущество покойного родственника, но и его долги — не редкость, рассказали «Российской газете» эксперты. Вскоре после похорон им начинают звонить из банков или микрокредитных организаций (МФО), и требовать погасить тело долга, проценты за его обслуживание, а также штрафы и пени за просрочку по платежам. Если речь идет об ипотеке, кредитор может предъявить свои права на жилье.

До утверждения нового закона оспорить действия кредиторов в таких случаях можно было только через суд. Теперь им запрещено заниматься начислением неустоек и взысканием долгов до тех пор, пока близкие покойного не вступят в наследство и тем самым не возьмут на себя обязательства по долгам наследодателя.

Согласно Гражданскому кодексу днем открытия наследства является день смерти наследодателя, и от этого дня будут отсчитываться 6 месяцев моратория на неустойки, штрафы и пени.

Истчоник: rg.ru.