Государство возвращает 50% от стоимости учебы в вузах и колледжах региона, существенно облегчая финансовую нагрузку на семейные бюджеты.

На сегодня поступило 14 заявлений на компенсацию 50% стоимости обучения. В рамках национального проекта «Семья» программа позволяет родителям сэкономить половину средств, вложенных в образование ребенка. Выплаты распространяются на разные формы высшего и среднего профессионального образования, включая бакалавриат, магистратуру, ординатуру, аспирантуру и интернатуру. Главное условие — ребенок должен учиться очно в нашем регионе.

Для того чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление вместе с пакетом документов в МФЦ. После проверки семья получит возмещение половины понесённых расходов на учёбу ребёнка.

Минтруда Чувашии.