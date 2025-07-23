Матерей-героинь приравняют по льготам к Героям России и Героям Труда

Согласно новому законопроекту, для женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», будут введены льготы:

▫️ Внеочередное оказание медицинской помощи;

▫️ Освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг;

▫️ Дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения;

▫️ Бесплатное предоставление земельного участка;

▫️ Первоочередное получение стройматериалов для жилья;

▫️ Внеочередная покупка билетов на все виды транспорта;

▫️ Обеспечение путевками в санатории.

Кроме того, матери-героини получат право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тысяч рублей. Оформить выплату можно будет через портал «Госуслуги», она будет индексироваться каждый год 1 февраля с учетом инфляции.

Регионы смогут устанавливать дополнительные меры поддержки за счет своих бюджетов.

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил в комментарии «РГ», что нередко матери-героини сталкиваются с финансовыми трудностями, особенно в пенсионном возрасте, и ежемесячная выплата и льготы помогут им достойно жить.

Фото: ТАСС

По информации с сайта rg.ru