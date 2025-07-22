Самовольное подключение к газу: в Чувашии нарушителям грозит штраф и колония

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» выявили четыре случая незаконного подключения к газовым сетям во втором квартале 2025 года. Все факты зафиксированы на территории Чувашской Республики.

По трём из них материалы уже направлены в правоохранительные органы — нарушителям грозит административная ответственность с штрафами до 15 тысяч рублей. Один из случаев — повторный: житель Чебоксар, ранее уже привлекавшийся к ответственности, снова подключился к газу без разрешения. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 215.3 УК РФ.

Напомним, в 2024 году за аналогичное преступление был осуждён житель Ядрина и получил реальный срок.

Помимо отключения от ресурса, нарушителям выставлены требования оплатить потреблённый газ за полгода по нормативу.

Газовики подчёркивают: самовольное подключение — не только нарушение закона, но и прямая угроза для окружающих. Утечка газа, взрыв, пожар — реальный риск. Если вы знаете о подобных фактах — сообщите на сайте www.gmch.ru через форму обратной связи.

чувашинформ.рф