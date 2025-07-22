Кредитные каникулы при рождении первенца

Такая мера поддержки, как кредитные каникулы при рождении ребенка, может быть востребована у семей среднего класса, где ипотечные выплаты составляют значительную долю семейного бюджета. Привлекательность программы напрямую зависит от условий предоставления каникул.

При рождении первенца кредитные каникулы будут предоставляться не всем. Для получения отсрочки необходимо будет подтвердить, что в семье произошло снижение доходов на 20%, а регулярные выплаты по кредиту составляют не менее 40% от среднемесячного дохода. Эти ограничения планируют ввести для того, чтобы помощь была направлена именно тем, кто в ней реально нуждается. Ограничения будут действовать только при рождении первого ребенка в семье.

По информации с сайта rg.ru