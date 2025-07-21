Маркировка обязательна

С 1 сентября 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство кормов, разведение, выращивание и содержание животных, обязаны подавать в информационную систему мониторинга сведения о выводе лекарственных препаратов для ветеринарного применения из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу.



В сети «Интернет» на официальном сайте Оператора честный знак.рф в разделе «Маркировка лекарственных препаратов для ветеринарного применения» размещена справочная информация о сроках введения обязательной маркировки и иные инструкции, необходимые для работы с ГИС МТ.

Напоминаем, что участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность передачи ими информации об обороте таких товаров в информационную систему мониторинга в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Управление Россельхознадзора по Чувашии.