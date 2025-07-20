Какие права нужно оформлять для езды на мини-тракторе и мотоблоке с прицепом?

Основное предназначение мотоблоков и мини-тракторов — осуществление сельскохозяйственных работ (обработка земли, высаживание агрокультуры и другие операции) на частных земельных участках. А вот в случае, когда мотоблок выезжает на дорогу общего пользования, он автоматически становится участником дорожного движения и должен рассматриваться именно как транспортное средство со всеми вытекающими последствиями, включая привлечение лица, управляющего мотоблоком, к ответственности.



В 2019 году Евразийская экономическая комиссия приняла решение классифицировать мотоблоки и культиваторы как одноосные тракторы. При выезде на дороги общего пользования они становятся участниками дорожного движения. В этом случае управлять ими можно только при наличии удостоверения тракториста-машиниста с соответствующей категорией. За нарушение этого требования водителя привлекут к административной ответственности.



Таким образом, при использовании мотоблока в качестве устройства для перевозки людей, грузов по дорогам общего пользования такое средство определяется как самоходная машина и для его управления необходимо наличие удостоверения тракториста с открытой категорией В — гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт.



Отделение ГАИ МО МВД России «Шумерлинский».