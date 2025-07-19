Качество воды в Подборном: ищем решение вместе

Один из самых наболевших вопросов для жителей посёлка Подборное – качество воды.

Несмотря на реализацию инициативного проекта по водоснабжению в 2023 году, качество воды

из скважины до сих пор, к сожалению, оставляет желать лучшего.

В начале недели глава Шумерлинского округа Эдуард Васильев провёл встречу с жителями, чтобы наметить дальнейшие шаги и найти наиболее эффективный путь решения этой проблемы. На данный момент единственным реальным вариантом является инициативное бюджетирование, в рамках которого необходимо вновь бурить новую скважину. Это позволит получить действительно качественный источник воды для всего поселка. Приём заявок на участие в программе на 2026 год уже начался и продлится до 14 августа.



Важно отметить, что в этом году по поручению Главы Чувашии Олега Николаева внесены значимые и системные изменения, которые станут шагом вперед к большему вовлечению людей в развитие своих территорий. Однако, прежде чем приступать к бурению, необходимо провести геодезическое исследование местности. Будем работать вместе и двигаться в этом направлении, отметил глава муниципалитета. Ведь крайне важно, чтобы жители, вносящие свои средства на реализацию проекта, получили по-настоящему качественную услугу – хорошую питьевую воду.

В ходе встречи также были подняты вопросы освещения в поселке, возможности установки светофора на трассе, покоса травы, уборки мусора и другие важные для жителей темы. Все проблемы взяты на контроль.

О. Фомичева.