19 июля состоится очередной День здоровья и спорта – ежемесячная традиция, проводимая с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день двери спортивных сооружений округа будут открыты для всех желающих абсолютно бесплатно. Это отличная возможность попробовать новые виды активности, поддержать форму или просто провести время с пользой для здоровья в кругу семьи и друзей.



Участие в акции примут СШ «Олимп» (г. Шумерля, ул. Ленина, 17 Б), СШ г. Шумерли (ул. Ленина, д. 15 А), спортивная школа им. В.Н. Ярды в д. Торханы, а также спортивные и тренажерные залы, стадионы, плавательный бассейн и плоскостные сооружения в территориальных отделах муниципального округа.



Что будет доступно бесплатно? Посещение спортивных и тренажерных залов; плавательный бассейн (в доступных учреждениях); для любителей командных игр будут открыты волейбольные и баскетбольные площадки, а также теннисные и шахматные столы для тех, кто предпочитает более спокойные, но не менее увлекательные занятия.

Приходите, чтобы зарядиться энергией, провести время с пользой для души и тела.



Тг-канал Шумерлинского округа.