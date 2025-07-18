Стали обладателями грантов

У образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа — очередные победы в денежных грантах. С 11 февраля по 3 июля проходил конкурс первичных отделений Движения Первых, который принёс победу двум образовательным учреждениям и грант в размере 200 тыс. рублей. Обладателями денежного приза стали детский сад № 4 «Ладушки» и школа № 6.



Эти средства команды смогут направить на улучшение инфраструктуры первичного отделения, приобретение оборудования и организацию тематических мероприятий.

Школа № 1, гимназия № 8 и спортивная школа — в числе призёров. Учреждения получат специальные призы от партнёров конкурса.



Поздравляем наших победителей и призёров!



Источник: тг-канал Шумерлинского МО.