Сегодня в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Каскад» открывается агромаркет «Пехет» — уникальная площадка для реализации продукции местных фермеров и производителей. Проект, реализованный совместными усилиями Правительства Чувашской Республики и Ассоциации «Народный фермер Чувашии», является частью стратегии развития агропромышленного комплекса «АгроПродвижение».

Главная задача создания агромаркета — предложить жителям и гостям республики экологичную, конкурентноспособную фермерскую продукцию.



Как сообщает Минсельхоз Чувашии, в создание «Пехета» инвестировано более 180 млн рублей республиканского бюджета. Расположенный на цокольном этаже «Каскада» агромаркет занимает площадь 4,2 тыс. кв. метров и рассчитан на единовременную вместимость до 1050 человек.

Для производителей сельскохозяйственной, пищевой и сувенирной продукции создано порядка 50 торговых мест. Территория разделена на зоны: бакалея и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко и молочная продукция, сыры, овощи, напитки, яйцо, сезонная продукция (ягоды, свежая зелень и пр.). Кроме широкого ассортимента фермерской продукции, в агромаркете предусмотрена современная зона общепита.



Как выяснила наша газета, шумерлинских производителей в новом агромаркете будет представлять мясоперерабатывающий цех «Шумерлинский» (ИП Сорокина Т.А.). Колбасные изделия, мясные деликатесы и полуфабрикаты предприятия достойно зарекомендовали себя не только на территории Чувашии, но и в других регионах Приволжского федерального округа. Цех ежегодно расширяет перечень выпускаемой продукции, тем самым наращивая темпы производства.

«За свою продукцию мы отвечаем! — уверил нашу газету представляющий семейный бизнес Константин Сорокин. — В её состав входят только свинина, говядина и специи! Торговое место в «Пехете» станет для нас дополнительной площадкой реализации нашей вкусной и экологически чистой продукции».



Подготовила О. Дмитриева.