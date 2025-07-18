Как уже сообщала наша газета, 1 июля в Чувашии начался приём заявок на участие в программе инициативного бюджетирования на 2026-й год. Знакомая многим программа претерпела важные изменения. По инициативе Главы республики Олега Николаева в неё внесены системные улучшения, направленные на вовлечение граждан в развитие своих территорий.

Если раньше большинство проектов реализовывалось в сельской местности, то сейчас основное внимание будет уделено городам. Доля республиканского софинансирования выросла на 5 %, что дает людям возможность воплощать свои идеи с меньшими затратами. Для городов введено онлайн-голосование через портал «Чувашия-онлайн».



Авторизоваться можно через Госуслуги, что делает процесс более удобным. Программа теперь называется «Ниме — Народный бюджет», что на чувашском языке подразумевает общее дело.

Программа уже успела получить широкий отклик среди шумерлинских организаций, которые намерены воспользоваться возможностью улучшить жизнь вокруг себя в лучшую сторону. «Родители наших воспитанников активно включились в процесс. С энтузиазмом обсуждают идеи, голосуют и готовы вместе менять «Сказку» к лучшему!», — говорится в открытых источниках про детский сад № 15. «Инициативная группа работников школы, родителей и неравнодушных жителей прилегающих улиц активно включилась в республиканскую программу «Ниме — Народный бюджет». Их цель — благоустроить и модернизировать универсальную спортивную площадку

на территории школы», — указано в ТГ-канале школы № 6.

Подавать заявку на конкурс намерен и Дворец детского и молодежного творчества. Там планируют провести ремонт южного фасада здания, чтобы сделать его ещё более уютным и современным для воспитанников и гостей. На днях мы пообщались с директором ДДМТ Юлией Жданович и решили узнать о намерениях более подробно.

Юлия Евгеньевна, поделитесь своим мнением о программе инициативного бюджетирования. В чём её плюсы конкретно для Вашего учреждения?

Я считаю, что программа инициативного бюджетирования имеет ряд существенных преимуществ, особенно для организаций, которые в соответствии с действующими нормами не могут участвовать в федеральных программах по капитальному ремонту. В частности, это касается учреждений дополнительного образования, таких как Дворец детского и молодёжного творчества города Шумерли.

Действующие программы ориентированы на школы, детские сады и учреждения культуры, а дополнительное образование, к сожалению, оказывается вне этих проектов. Поэтому инициативное бюджетирование становится реальным инструментом для поддержки и развития тех сфер, которые остаются вне горизонта федеральных программ, давая возможность качественно улучшать материально-техническую базу и создавать комфортные условия для обучения и творчества детей.

Действующие программы ориентированы на школы, детские сады и учреждения культуры, а дополнительное образование, к сожалению, оказывается вне этих проектов. Поэтому инициативное бюджетирование становится реальным инструментом для поддержки и развития тех сфер, которые остаются вне горизонта федеральных программ, давая возможность качественно улучшать материально-техническую базу и создавать комфортные условия для обучения и творчества детей. Как известно, у Дворца детского и молодёжного творчества (ранее ЦДТ) уже есть опыт работы по этой программе. Что именно было сделано в предыдущие годы, и кто внёс наибольший вклад в софинансирование?

Да, действительно — наше учреждение принимает участие в этой программе не первый год, мы уже в третий раз становимся ее победителями. Наиболее существенный вклад в софинансирование традиционно вносят жители города, родители наших учащихся, а также благотворительный фонд «Творчество детям», который неизменно выступает гарантом нашего софинансирования.

Что касается проведённых работ, то в 2024 и 2025 годах средства инициативного бюджетирования были направлены на замену окон в здании Дворца детского и молодежного творчества, в 2021 году было установлено периметральное ограждение, обеспечивающее антитеррористическую безопасность.

Хочу подчеркнуть, что наше здание является объектом культурного наследия, поэтому существующие деревянные окна также находятся под охраной Министерства культуры Чувашской Республики, и их замена возможна только на идентичные деревянные конструкции. Даже форма и раскладка стёкол полностью повторяют оригинал, что позволяет сохранить исторический облик здания.

Внешне изменения почти незаметны для прохожих, однако внутри разница ощущается сразу: в наших помещениях стало заметно теплее, уютнее и светлее. Педагоги и дети прекрасно помнят, каким было здание раньше, и все отмечают, насколько комфортнее стало теперь.

Что касается проведённых работ, то в 2024 и 2025 годах средства инициативного бюджетирования были направлены на замену окон в здании Дворца детского и молодежного творчества, в 2021 году было установлено периметральное ограждение, обеспечивающее антитеррористическую безопасность. Хочу подчеркнуть, что наше здание является объектом культурного наследия, поэтому существующие деревянные окна также находятся под охраной Министерства культуры Чувашской Республики, и их замена возможна только на идентичные деревянные конструкции. Даже форма и раскладка стёкол полностью повторяют оригинал, что позволяет сохранить исторический облик здания. Внешне изменения почти незаметны для прохожих, однако внутри разница ощущается сразу: в наших помещениях стало заметно теплее, уютнее и светлее. Педагоги и дети прекрасно помнят, каким было здание раньше, и все отмечают, насколько комфортнее стало теперь. Известно, что Дворец детского и молодёжного творчества вновь собирается принять участие в программе инициативного бюджетирования, которая теперь позиционируется как проект «Ниме — Народный бюджет». Что именно планируется сделать в рамках программы в этот раз?

В этом году мы подали заявку на капитальный ремонт южного фасада нашего здания. Данный фасад хоть и скрыт за Детской школой искусств и не заметен с улицы, находится в критическом состоянии: за годы эксплуатации здесь образовались глубокие трещины и разрушения, местами слой штукатурки отпал уже на глубину до 5 см. Подобные дефекты негативно сказываются как на внешнем облике, так и на безопасности для детей и сотрудников.

Южный фасад играет ключевую роль в обеспечении безопасных условий внутри Дворца, поэтому для нас стал приоритетным выбор именно этого вида работ. Мы уже получили поддержку родителей и жителей города Шумерли и сейчас надеемся на содействие администрации округа в реализации столь важного для всего нашего коллектива и учащихся проекта.

Южный фасад играет ключевую роль в обеспечении безопасных условий внутри Дворца, поэтому для нас стал приоритетным выбор именно этого вида работ. Мы уже получили поддержку родителей и жителей города Шумерли и сейчас надеемся на содействие администрации округа в реализации столь важного для всего нашего коллектива и учащихся проекта. На данный момент при выборе проектов большое внимание уделяется степени народной поддержки. Проекты, которые набрали более 500 подписей, получают 150 баллов. Как у вас обстоят дела со сбором подписей?

Мы осознаем важность народной поддержки и стремимся максимально использовать эту возможность. На данный момент нам удалось собрать 685 подписей, и работа в этом направлении активно продолжается.

За сбор подписей отвечает весь наш коллектив, включая меня, моих заместителей и педагогов. Кроме того, мы наблюдаем большую заинтересованность со стороны родителей и активных шумерлинцев, особенно тех, кто узнал о нашем проекте по ремонту южного фасада. Они приходят к нам, чтобы поставить свою подпись в поддержку учреждения, которое когда-то посещали сами. Это демонстрирует преемственность поколений и искреннее желание поддержать наш Дворец.

За сбор подписей отвечает весь наш коллектив, включая меня, моих заместителей и педагогов. Кроме того, мы наблюдаем большую заинтересованность со стороны родителей и активных шумерлинцев, особенно тех, кто узнал о нашем проекте по ремонту южного фасада. Они приходят к нам, чтобы поставить свою подпись в поддержку учреждения, которое посещали сами. Это демонстрирует преемственность поколений и искреннее желание поддержать наш Дворец. Расскажите о своём опыте участия в семинаре по проекту «Ниме — Народный бюджет», который недавно прошёл в Шумерле. Что нового Вы узнали?

Безусловно, участие в семинаре по проекту «Ниме — Народный бюджет» стало для меня очень полезным опытом. В ходе мероприятия я получила исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, которые возникали при подготовке заявки. Например, меня интересовало, какое молодежное объединение может войти в инициативную группу, а также как правильно выбрать название проекта — ведь от успешного и ёмкого названия во многом зависит дальнейшая реализация инициативы.

Во время семинара я делала пометки в буклете по инициативному бюджетированию, чтобы не пропустить важные моменты при работе с заявкой, протоколами и сбором подписей. Эта система действительно прозрачна и чётко показывает, какие этапы необходимо пройти для того, чтобы получить бюджетные средства на свою идею.

Сейчас мы находимся на стадии сбора подписей и оформления всей необходимой документации. Нами уже передана заявка в администрацию Шумерлинского муниципального округа с фотографией южного фасада и с подготовленной сметой, составленной с учётом объёмов работ. Кроме того, я самостоятельно изучила документы по объектам культурного наследия, чтобы правильно рассчитать сметные расходы и избежать ошибок.

Семинар помог мне структурировать процесс и понять все этапы — от подачи заявки до получения финансирования — и я рекомендую всем, кто интересуется участием в программе инициативного бюджетирования, обращаться за консультацией и задавать вопросы организаторам.

Во время семинара я делала пометки в буклете по инициативному бюджетированию, чтобы не пропустить важные моменты при работе с заявкой, протоколами и сбором подписей. Эта система действительно прозрачна и чётко показывает, какие этапы необходимо пройти для того, чтобы получить бюджетные средства на свою идею. Сейчас мы находимся на стадии сбора подписей и оформления всей необходимой документации. Нами уже передана заявка в администрацию Шумерлинского муниципального округа с фотографией южного фасада и с подготовленной сметой, составленной с учётом объёмов работ. Кроме того, я самостоятельно изучила документы по объектам культурного наследия, чтобы правильно рассчитать сметные расходы и избежать ошибок. Семинар помог мне структурировать процесс и понять все этапы — от подачи заявки до получения финансирования — и я рекомендую всем, кто интересуется участием в программе инициативного бюджетирования, обращаться за консультацией и задавать вопросы организаторам. На чью поддержку вы рассчитываете, если проект пройдет отбор?

В случае успешного прохождения проекта отборочного этапа, мы традиционно рассчитываем на поддержку родителей обучающихся Дворца детского и молодежного творчества, которые всегда активно участвуют в жизни учреждения. Также важную роль играют спонсоры — индивидуальные предприниматели города Шумерли, регулярно оказывающие нам помощь. Все собранные средства аккумулируются на счёте Благотворительного фонда «Творчество детям», который уже третий год подряд выступает одним из соисполнителей программы инициативного бюджетирования. Например, в 2021 году фонд участвовал в софинансировании установки периметрального ограждения, в 2024-м — в установке деревянных оконных блоков, а в 2025 году обеспечил софинансирование в размере 10 % от стоимости инициативного проекта, что составило более 150 тысяч рублей.

Мы сердечно благодарим всех, кто поддерживает наши проекты по капитальному ремонту здания Дворца и помогает развивать детское и молодёжное творчество. Ваш вклад виден и очень ценен для детей и педагогов.

Татьяна Александрова.







