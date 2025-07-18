Лето с пользой: о трудоустройстве подростков на время каникул

Лето — это не только время отдыха и развлечений, но и отличная возможность для подростков получить свой первый трудовой опыт, заработать собственные деньги и почувствовать себя более

самостоятельными.

Трудоустройство подростков несёт в себе массу преимуществ. Во-первых, это финансовая независимость: заработанные средства можно тратить по своему усмотрению, учась планировать бюджет и по-настоящему ценить свой труд. Во-вторых, это бесценный жизненный опыт: работа учит ответственности, дисциплине, умению работать в команде и эффективно взаимодействовать с людьми.



Согласно Трудовому кодексу РФ несовершеннолетним работникам в возрасте до 18 лет работодатель обязан установить сокращенное рабочее время: для подростков 14-16 лет рабочая неделя не должна превышать 24 часов, а для тех, кому от 16 до 18 лет — 35 часов. Если несовершеннолетние работники обучаются в образовательных учреждениях и в свободное от учебы время работают в течение учебного года, то продолжительность работы не может превышать половины от установленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ): 12 часов в неделю — для работников, не достигших 16 лет; 17,5 часов — для работников от 16 до 18 лет.

Очень важно, чтобы работа была лёгкой и не наносила вреда здоровью или нравственному развитию.



Многие подростки находят себя в сфере обслуживания, работая в кафе и магазинах. Они могут быть помощниками официантов, продавцами-консультантами или помощниками поваров. Однако стоит помнить, что работа в ночное время, а также на должностях, связанных с продажей алкоголя и табака, для несовершеннолетних запрещена.

Администратор кафе «Сушистик» Надежда Соколова:

«Востребованность официантов сегодня вышла на новый уровень — заведения питания, пережив пандемический кризис, открываются и расширяются, а значит, и спрос на работников растёт. Чаще всего в официанты идёт молодёжь от 14 до 20 лет. И этому есть простое объяснение: такую работу легко совмещать с учёбой или другой деятельностью. Работая официантом можно оплачивать обучение или аренду квартиры. Мы всегда рады новым ребятам. Также у нас подрабатывают будущие повара, которые проходят обучение в Шумерлинском политехническом техникуме. Мы не ждём от молодых людей наличия опыта — беремся обучать тонкостям ремесла на месте. Работать с молодыми ребятами интересно — все они очень разные, кто-то схватывает налету, кто-то чуть медленнее, но приятно видеть, что вложенные нами знания приносят плоды, и наверняка пригодятся им в дальнейшей жизни. К тому же некоторые из них остаются с нами на долгий срок, либо ежегодно возвращаются во время летних каникул».

Валентина Волкова (в этом году окончила 9-й класс):

«Я устроилась в кафе в 14 лет, потому что это отличный способ узнать больше о работе с людьми и научиться находить общий язык с посетителями. Здесь интересно и весело, и мне нравится работать с таким коллективом. Деньги, которые я зарабатываю, идут на мои хобби и небольшие радости, а остальное я откладываю на более крупную покупку».

Анастасия Коконкина, автор статьи, делится своим личным опытом:

«В 16 лет решила на лето устроиться на работу в сеть «Пятёрочка». Я быстро привыкла к коллективу, и меня отлично обучили. Коллеги всегда были готовы помочь и поддержать в любых ситуациях. Моя задача заключалась в выкладке товаров на полки магазина, а также я помогала покупателям. Это был ценный опыт, который научил меня ответственности и взаимодействию с людьми. А заработанные деньги я откладывала, чтобы в течение года не просить у родителей».

Как нам сообщили в отделе ЦЗН Чувашской Республики г. Шумерли, в летний период в Шумерлинском округе 270 ребят уже трудоустроены в трудовые бригады, созданные при школах города и района. Сеть магазинов «Магнит» открыла вакансию работника торгового зала, предлагая подросткам достойные условия труда и возможность получить первый опыт в сфере торговли. Особое внимание уделяется мерам поддержки трудоустройства несовершеннолетних граждан. Отдел занятости населения выплачивает доплату на период временных работ в размере 2646 рублей в месяц. Эта доплата начисляется в соответствии с табелем отработанного времени и является важной поддержкой для подростков. До конца года планируется трудоустроить еще 210 подростков.

Советы подросткам, ищущим работу:

тщательно изучите трудовое законодательство, чтобы знать свои права и обязанности;

составьте грамотное резюме и подготовьтесь к собеседованию;

будьте внимательны и осторожны при поиске работы в интернете;

не бойтесь задавать вопросы работодателю;

помните, что работа должна быть посильной и не вредить вашему здоровью.

Подготовила Анастасия Коконкина, студентка первого курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.