Недавно на улицах города прошла важная акция под названием «Лето прекрасно, когда безопасно», инициированная сотрудниками Шумерлинского КЦСОН в рамках нацпроекта «Семья». Цель мероприятия — профилактика детского травматизма и снижение детской смертности от внешних причин.

Как известно, в летний период дети проводят больше времени на улице, играют на дворовых площадках и у водоемов. Именно поэтому очень важно информировать их о возможных рисках и правилах безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения несчастных случаев.

«Подобные мероприятия имеют огромное значение, так как помогают формировать у детей ответственное и безопасное поведение в различных жизненных ситуациях», — говорят специалисты Центра.



ШКЦСОН.