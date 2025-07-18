Использовать маткапитал на обучение детей в вузе стало проще

Семьям Чувашии стало проще направлять средства материнского капитала на оплату высшего образования детей. Заявление о распоряжении сертификатом можно подать сразу в вузе одновременно с заключением договора на образовательные услуги, не обращаясь

в региональное Отделение СФР.

Отделение СФР по Чувашской Республике заключило соглашения об информационном взаимодействии с двумя высшими учебными заведениями республики: с Чебоксарским кооперативным институтом и Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева.



Владельцу сертификата не потребуется дополнительно обращаться в Отделение СФР — сотрудники этих учебных заведений сами передадут сведения в ведомство. Заявление рассматривается в течение 5 дней. О принятом решении региональное Отделение уведомит учебное заведение, средства материнского капитала будут перечислены на счет вуза.



Материнским капиталом можно оплатить как один семестр, так и весь срок обучения. Направить средства можно на образование любого из детей. Главное, чтобы ребенку, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, исполнилось три года, а ребенку, на чье обучение в вузе направляются средства, было не больше 25 лет. Учебное заведение должно иметь российскую лицензию.



Отметим, что в республике 5956 семей уже направили средства материнского капитала на оплату обучения ребенка, из них 418 — в 2025 году.



Для семей, желающих использовать сертификат на оплату образовательных услуг, сохраняются и прежние способы подачи заявления: через портал Госуслуг, МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Чувашской Республике.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.