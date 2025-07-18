В Чувашии проиндексированы выплаты многодетным семьям

Правительство республики внесло ряд изменений в действующий порядок социальных выплат. Эти изменения призваны сделать поддержку наиболее уязвимых слоев населения более эффективной и адресной.

В частности, повышается размер единовременной выплаты на одежду и спортивную форму для учащихся из многодетных семей в связи с ростом инфляции и изменением индекса потребительских цен. Индекс, применяемый для расчета новой суммы, составляет 1,1104, что приведет к увеличению выплаты на 1420 рублей. Таким образом, новый размер единовременной выплаты составляет 14280 рублей.



На выплату данной компенсации планируется направить около 128,6 миллионов рублей. По итогам 2024 года выплата была произведена 4583 получателям на 8865 детей на сумму 114 млн рублей.



Источник: cap.ru.