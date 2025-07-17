Стартовал приём заявок на национальную премию «Человек труда»

Премия организована партийным проектом «Единой России» «Выбирай свое» и Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Прием заявок проходит с 15 июля по 15 августа 2025 года.



Подать заявки можно по шести номинациям: «Технологический лидер» (для внедривших инновации и повысивших эффективность), «Лучший наставник» (для вложивших вклад в становление молодежи), «Молодой специалист» (для успешных работников 18-35 лет), «Семейные трудовые династии» (для семей с тремя поколениями в одной профессии или общим стажем от 50 лет), «Совет ветеранов» (для сохраняющих трудовые традиции) и «Трудовое патриотическое воспитание» (для воспитавших любовь к Отечеству через труд).



Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025.



Жители Чувашии, чей труд достоин признания, могут подать заявку на официальном сайте премии или в Региональном исполнительном комитете Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».



Источник: cap.ru.