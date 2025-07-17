Седьмая школа скоро будет снесена!

20 июня прошел аукцион по продаже земельного участка с расположенным на нем зданием бывшей школы № 7. Договор купли-продажи заключен с единственным участником аукциона — шумерлинским предпринимателем. Газета связалась с ним, чтобы узнать о дальнейшей судьбе школы, стены которой разрушались на глазах у горожан в течение вот уже 15 лет, и об опасности которой газета писала неоднократно.

— Школа в ближайшее время будет снесена, а на земельном участке запланировано строительство жилой и коммерческой недвижимости, — поделился планами предприниматель.

Соб. корр.