Объединённые общим делом

17-20 июля в Чувашии проходит IV Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже». Он пройдет у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе. В мероприятии принимают участие более 150 поисковиков из Чувашии, Мордовии и Марий Эл. В программе — образовательные лекции, полевые работы, встречи с ветеранами, патриотические акции и военно-историческая реконструкция.

На протяжении четырех дней фестиваля участники погрузятся в атмосферу совместной поисковой и археологической деятельности, пройти курс «молодого бойца», принять участие в акции «Свеча памяти» и диалоге с героем. Спикерами выступят опытные поисковики из Чувашии, Мордовии, Татарстана и Марий Эл. Помимо образовательной программы всех ждет концерт патриотических песен.



Кульминацией фестиваля станет военно-историческая реконструкция, которая пройдет 19 июля. Зрители смогут увидеть воссоздание битвы, произошедшей в рамках Восточно-Прусской операции в 1945 году, где героически сражались советские бойцы из 139-й и 324-й стрелковых дивизий, в том числе наши земляки. В разработке и планировании этой операции принимал участие уроженец Чебоксар, начальник штаба Второго Белорусского фронта генерал-полковник Александр Николаевич Боголюбов.

Справочно

В республике действует 81 поисковое объединение с охватом более 1000 молодых людей. Поисковики проводят экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны, строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Экспонаты, найденные поисковиками, пополняют музейные экспозиции вузов и школ. Юные поисковики благоустраивают мемориалы и памятные места, ухаживают за могилами воинов.



В целях поддержки инициатив поисковых отрядов учреждены ежегодные гранты Главы Чувашской Республики для поисковых отрядов при образовательных организациях и для молодежных поисковых объединений. В 2024 году шесть поисковых отрядов при образовательных организациях республики получили гранты на общую сумму 750 тыс. руб. В 2025 году будут присуждаться шесть грантов в размере 300 тыс. рублей каждый для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях Чувашии, три гранта по 200 тыс. рублей каждый для поддержки молодежных поисковых отрядов и объединений республики.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.