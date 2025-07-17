В госпитале пройдёт День открытых дверей

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, расположенный по адресу г. Чебоксары, Московский проспект, 49, приглашает на День открытых дверей в эту субботу, 19 июля. Приём организован для участников специальной военной операции, а также для ветеранов и участников других боевых действий.



Его будут вести профильные специалисты — невролог, хирург, травматолог, а также врач-терапевт. Записаться можно по телефону регистратуры 8 (8352) 26-01-10. Прием будет проходить с 8 до 13 часов.



Участникам специальной военной операции необходимо иметь при себе военный билет, отпускной лист и выписки из госпиталей.



Минздрав Чувашии.