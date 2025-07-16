С 1 сентября в России планируется ввести новые госпошлины для автовладельцев

Предлагаются следующие размеры пошлин:

▫️за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность — 3 тыс. руб. (сейчас — 2 тыс. руб.);

▫️за выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность — 2 тыс. 250 руб. (сейчас — 1,5 тыс. руб.);

▫️за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства — 1,5 тыс. руб. (сейчас — 500 руб.);

▫️за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства — 4,5 тыс. руб. (сейчас — 1,5 тыс. руб.);

▫️за выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — 1,2 тыс. руб. (сейчас — 800 руб.);

▫️за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе — 4 тыс. руб. (сейчас — 2 тыс. руб.);

▫️за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, — 6 тыс. руб. (сейчас — 3 тыс. руб.);

▫️за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств — 500 руб.;

▫️для автошкол — за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным Минпросвещения России, — 15 тыс. руб.

Предлагаемые суммы пошлин за получение водительских удостоверений (3-6 тыс. руб.) не будут обременительными для граждан и не повлияют на доступность получения водительских прав.

Источник: rg.ru