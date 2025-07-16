Живём настоящим, мыслим о будущем

В третью среду месяца в республике традиционно проходит Единый информационный день.

16 июля одной из площадок встречи с населением в Шумерле стал межтерриториальный

медицинский центр. В состав информационной группы под руководством министра культуры

Чувашии Светланы Каликовой вошли глава Шумерлинского муниципального округа

Эдуард Васильев и его заместитель по социальным вопросам Александра Лобочкова.

В ходе встречи было рассмотрено несколько ключевых вопросов. Информацию о предварительных итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета Чувашии за первое полугодие 2025 года до собравшихся довела С. Каликова. Министр культуры озвучила основные цифры развития республики, Шумерлинского округа в том числе, рассказала о новых социальных проектах, инициированных Главой Чувашии: «Ниме – Народный бюджет», «Шаг к здоровью», «Яркое лето Чувашии», «Шаг в мирную жизнь» и других, направленных, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей республики.



Эдуард Васильев доложил о состоянии дел в муниципалитете, озвучил основные достижения и проблемы городской и сельских территорий. Глава округа акцентировал внимание на важности инициатив самих граждан: именно они должны выступать с предложениями по улучшению качества жизни.



Вопросы, поступившие в ходе Единого информационного дня, получили развернутые ответы. Некоторые из них взяты на контроль.



На встрече были также озвучены актуальные вопросы пенсионного и социального обеспечения, тема технического обслуживания и безопасной эксплуатации газового оборудования.

Светлана Каликова приняла участие и на встрече, организованной в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения. Она подробно рассказала о положительных изменениях, произошедших в республике за последние годы и новых проектах, инициированных Главой Чувашии. О многих из них шумерлинцы знают уже не понаслышке, например, о таких проектах, как «Шаг к здоровью» и «Шаг в мирную жизнь».



Вопросов у собравшихся было немного. Люди жаловались на сложности записаться к врачам через Госуслуги и просили задействовать альтернативные методы. Также беспокоила нехватка медицинских кадров.



Был вопрос про Пушкинскую карту: многие успели оценить ее по достоинству и хотели, чтобы карту ввели и для детей помладше, а не только с 14 лет. Как отметила Светлана Каликова, речи об изменении возраста предоставления карты пока не идет, так как она связана с самостоятельной регистрацией подростка на Госуслугах. А что касается нехватки кадров, то очень важно вести профориентационную работу со своими детьми, чтобы после окончания учебы они возвращались на малую родину.

Ольга Дмитриева, Татьяна Александрова.