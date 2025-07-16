«Время СВОих»: стажировка и наставничество для участников проекта в Чувашии

9 июля начался этап стажировки для слушателей программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление. Время СВОих». Каждый участник программы получил наставника, который будет сопровождать его на протяжении всего обучения.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале сообщил, что офицер запаса и участник проекта «Время СВОих» Руслан Валиуллин назначен его помощником. Валиуллин будет заниматься вопросами поддержки участников спецоперации и всех ветеранов боевых действий в Чувашской Республике.



Министр культуры Светлана Каликова стала наставником ветерану СВО Андрею Удикову. Во время стажировки Андрей познакомится с работой ключевых учреждений культуры республики: Государственного художественного музея, Национальной библиотеки и Государственного исторического архива.



Кураторами шумерлинских участников проекта — военного комиссара Шумерли, Шумерлинского и Порецкого округов лейтенанта Александра Холкина и подполковника Дениса Андреева — стали Александр Кузнецов (исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чувашской Республики») и Максим Иванов (заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики).



Для участников была разработана обширная культурная программа, включающая посещение Музея вышитой карты Российской Федерации. Они также побывали в Свято-Троицком Алатырском мужском монастыре и совершили познавательную экскурсию по Чебоксарам.

В октябре состоится второй модуль обучения, который позволит участникам обрести дополнительные компетенции, необходимые для успешного карьерного роста и профессионального становления руководителей нового поколения.



По материалам cap.ru.