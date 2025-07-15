День открытых дверей для пациентов с сахарным диабетом

18 июля с 8:00 до 13:00 в Республиканской клинической офтальмологической больнице (г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 85) пройдет День открытых дверей. Мероприятие организовано по инициативе главного внештатного эндокринолога Минздрава Чувашии Татьяны Якимовой.

Главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава Чувашии Ирина Васильева рекомендует пациентам с сахарным диабетом регулярно проверять состояние зрения, при ощущаемых изменениях не откладывать визит к врачу.

Чтобы попасть на обследование, нужно записаться заранее по телефону: (8352) 51-36-54. Не забудьте взять с собой паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

чувашинформ.рф