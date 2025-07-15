В сквере Победы идут активные работы по благоустройству

Это стало возможным благодаря вашей активности и неравнодушию! В 2024 году проект сквера Победы одержал уверенную победу в рейтинговом голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Более 2 тысяч жителей проявили желание благоустроить именно эту территорию, ведь сквер Победы – это не просто место отдыха,

а важнейший символ сохранения памяти и выражения глубокого уважения к героям,

отстоявшим свободу нашей Родины.

На сегодняшний день подрядчик ИП И.С. Горностаев провел демонтажные работы: старое асфальтовое покрытие уже снято, произведена выемка грунта под основание. Активно ведется утрамбовка песка – основа для будущих дорожек и площадки перед монументом. Устанавливаются новые бордюры, формирующие контуры сквера. По периметру территории уже установлены современные светильники, которые обеспечат комфорт и безопасность в вечернее время.

Лично проинспектировал ход работ глава Шумерлинского округа Эдуард Васильев. ИП Горностаев заверил, что все работы идут строго согласно графику и будут выполнены точно в срок – до конца августа.



Также важным этапом благоустройства является подключение мемориала к газопроводу. По этому вопросу уже есть полное понимание и договоренности.



Стоит отметить, что весь ход благоустройства в рамках федерального проекта находится под личным контролем Главы Чувашии Олега Николаева.



Мы видим, как наша общая инициатива претворяется в жизнь! С нетерпением ждем завершения работ, чтобы сквер Победы стал еще более достойным и красивым местом памяти, гордости и отдыха для всех шумерлинцев.

Тг-канал Шумерлинского округа.