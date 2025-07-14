Олег Николаев оценил высокий потенциал урожая-2025

В минувшую субботу, в ходе рабочей поездки по республике Глава Чувашии Олег Николаев дал старт уборочной кампании на полях ООО «ВДС». В своем ТГ-канале он отметил, что «состояние полей внушает уверенность: потенциал урожая высокий, и есть все шансы превзойти показатели прошлого года».

Аграрии республики располагают 75 зерноочистительными и 153 зерносушильными комплексами. В уборке урожая планируется задействовать более 700 зерноуборочных комбайнов. Благодаря государственной поддержке парк сельхозтехники существенно обновлен: 30 % — современные машины в возрасте до 5 лет. За первое полугодие 2025 года 95 сельхозтоваропроизводителями приобретено 208 единиц техники. Это обеспечивает высокую производительность и надежность, а также значительно снижает потери урожая.



Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн составляет 320 га, что является одним из самых низких показателей среди регионов ПФО. В текущем году в уборочной страде впервые примут участие инновационные мощные комбайны, такие как ТОРУМ-785 роторного типа и Т-500 производства Ростсельмаш, способные убрать свыше 2000 га различных культур за сезон.



В целом, на поддержку аграриев в этом году предусмотрено более 5,3 млрд рублей государственной поддержки, включая 1,3 млрд рублей на поддержку льготного кредитования. Сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 1,9 млрд рублей, что составляет 48,2 % от запланированного годового объема. Также объявлено 17 конкурсных отборов на предоставление различных видов поддержки сельхозпроизводителям общим объемом 1,2 млрд рублей. Среди них — поддержка растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, стимулирующие выплаты специалистам и поддержка инфраструктуры АПК. В первой декаде августа средства господдержки будут доведены до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.