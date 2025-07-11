У Военно-социального центра новый номер горячей линии

С 8 июля изменился номер горячей линии Военно-социального центра Министерства обороны РФ: 8 800 707 99 99.

Военно-социальные центры созданы для поддержки действующих военнослужащих и членов их семей. Специалисты центра консультируют по вопросам, находящимся в ведении Минобороны России. Вы можете обратиться за помощью по вопросам денежного довольствия, выплат, пособий и компенсаций, медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения, по жилищным вопросам, включая военную ипотеку, по поводу получения справок и удостоверений участника СВО, прохождения службы, награждения, использования личного кабинета, выплат по мобилизации и в добровольческих формированиях, по вопросам установления статуса ветерана боевых действий и поиска военнослужащих.



ГФЗО.