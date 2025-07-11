Семьи с детьми получают меры социальной поддержки

Отделение СФР по Чувашской Республике оказывает поддержку семьям, которые воспитывают детей, и тем, кто только готовится к появлению ребенка. Более 43 тысяч семей Чувашии уже получают различные меры социальной поддержки от регионального отделения Соцфонда. С каждым днём оформление необходимых выплат становится проще и доступнее благодаря проактивному подходу предоставления государственных услуг.

Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в размере 100 % среднего заработка за два предыдущих года. С начала 2025 года более 2 тысяч женщин республики получили данное пособие.



Медицинской помощью по электронному родовому сертификату с начала года воспользовались 3,6 тыс. беременных женщин, 3,5 тыс. родильниц и 6,1 тыс. детей до 1 года прошли профилактические осмотры. На эти цели Отделением СФР по Чувашии направлено в медицинские организации свыше 46 млн рублей.



После того как ребенок родился, отделение выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26941,71 рубля — на него имеет право каждая семья независимо от достатка. С января 2025 года это пособие предоставлено на 2,2 тыс. детей.



Семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, Отделение СФР по Чувашской Республике выплачивает единое пособие. Сейчас его получателями в республике являются 1,1 тыс. будущих мам и 97 тыс. детей в возрасте до 17 лет. Пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком полутора лет в республике получают более 7 тыс. работающих родителей.



Отделение СФР по Чувашии продолжает поддерживать семьи в рамках программы материнского капитала. С начала 2025 года было выдано 1,5 тыс. сертификатов. Чаще всего семьи Чувашии используют его для улучшения жилищных условий.



Семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, получают дополнительные меры поддержки. Их беременным женам и детям единое пособие оформляется в упрощенном порядке — доходы военнослужащего не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи. Также беременной жене военнослужащего на период его службы по призыву положено единовременное пособие в размере 42665 рублей и ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет в размере 18285 рублей.



Отделение СФР по Чувашии комплексно поддерживает семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. С начала года 178 детей были направлены на санаторно-курортное лечение, более 5,8 тыс. человек получают ежемесячную выплату по уходу, а более 400 работающих родителей использовали 7390 дополнительных выходных дней для ухода за детьми с инвалидностью. Более 2 тыс. детей были обеспечены техническими средствами реабилитации.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.