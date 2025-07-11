Россиян предупредили о мошенничестве с почтовыми ящиками

Мошенники под предлогом сохранения денег убеждают людей оставить свои сбережения в почтовых ящиках, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что сначала гражданам звонят якобы представители банка или правоохранительных органов, которые сообщают, что человек по тем или иным причинам может лишиться денег. В связи с этим они предлагают положить сбережения в почтовый ящик в своем доме или по другому адресу. После этого мошенники просто похищают наличные.

Сотрудники банка призвали не следовать подобным инструкциям, поскольку ни кредитные организации, ни силовые структуры никогда таких советов не дадут.

Источник: rg.ru