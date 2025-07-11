Преподаватель университета осуждена за взяточничество

Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года доцент кафедры одного из университетов в Чебоксарах получила от студента незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за ликвидацию академической задолженности и проставление отметки «зачтено» по ее дисциплине, что являлось допуском к последующей итоговой зачетно-экзаменационной сессии.



Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных высших образовательных учреждениях на 1 год и конфискации суммы незаконно полученного дохода (взятки) в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СКР по Чувашии.