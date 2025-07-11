Осужден за получение взятки и мошенничество

Суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года фигурант получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 200 тыс. рублей за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта мужского корпуса Республиканской психиатрической больницы. В ноябре 2024 года, узнав о наложении УФАС по Чувашии административного штрафа в размере 30 тыс. рублей на директора учреждения за нарушение процедуры заключения вышеуказанного государственного контракта, он сообщил представителю организации о необходимости передачи ему денежных средств якобы для оплаты штрафа. В действительности же к тому моменту штраф уже был оплачен, а обвиняемый полученные денежные средства присвоил.



В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество фигуранта на сумму более 8,6 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 1 млн рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с представлением интересов заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СКР по Чувашии.