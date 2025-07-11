Новый сервис поможет рассчитать сумму НДФЛ

На сайте ФНС России реализован новый интерактивный сервис «Калькулятор НДФЛ». Сервис поможет рассчитать налог с разных видов доходов физического лица и понять порядок его расчета.



Для расчета налога необходимо выбрать год получения дохода и ответить на вопрос о налоговом резидентстве. Затем следует добавить вид дохода. Сервис позволяет добавлять несколько видов источников дохода. Далее нужно указать полученную сумму дохода в рублях в отчетном периоде и завершить расчет. Калькулятор в автоматическом режиме сформирует итоговую сумму НДФЛ к уплате.



Управление ФНС России по Чувашии.