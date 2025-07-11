У матерей Чувашии, которые родили и воспитали трех и более детей, право выхода на пенсию наступает раньше, чем у женщин, которые вырастили одного или двоих детей. Данное право

закреплено законодательно.

Женщины, имеющие троих детей, могут уйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она имеет право выйти на пенсию на четыре года раньше — в 56 лет. Матери пятерых и более детей могут получать пенсию уже с 50 лет.



Для досрочного выхода на пенсию многодетные мамы должны иметь страховой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Правом на досрочную пенсию обладают также многодетные мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если же женщина была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях. Периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) включаются в страховой стаж. За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым ребенком — 3,6, а за время ухода за третьим и четвертым детьми — 5,4 коэффициента. Из 353 многодетных матерей, которые в 2025 году вышли на пенсию досрочно, 39 воспитывают пять и более детей, 48 — четырех детей и 266 — трех детей.



Кроме того, выйти на пенсию досрочно имеет право один из родителей ребенка с инвалидностью с детства. В этом случае при наличии необходимой величины ИПК и не менее 15 лет страхового стажа матери ребенка пенсия назначается в 50 лет, а отцу — в 55 лет и при наличии стажа не менее 20 лет.



С целью определения права на досрочное пенсионное обеспечение матерям необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии с документами для проведения заблаговременной работы. При наступлении права женщины могут подать заявление на назначение пенсии через портал госуслуг, лично в клиентской службе или в МФЦ.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.