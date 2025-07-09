Олег Николаев: до 2030 года 60% дорог Чувашии должны быть приведено в нормативное состояние

Дополнительные участки дорог в Чувашии отремонтируют за счет резерва.

Министерство транспорта Чувашии выступило с инициативой о внесении изменений в постановление, регулирующее вопросы в области распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годы. Так, для эффективного использования бюджетных средств и обеспечения их своевременного освоения в 2025 году проектом постановления предлагается перераспределить экономию, образовавшуюся по результатам торгов, на приведение в нормативное состояние дополнительных участков автомобильных дорог регионального значения (социально значимые), а именно:

— Чебоксары – Сурское: участок Калинино – Шумерля в Вурнарском и Шумерлинском муниципальных округах длиной 20 км 360 м, а также в Чебоксарском муниципальном округе участок в 9 км от ст. Ишлеи (ж/д переезд) до Больших Котяк;

— автодорога «Аниш»: участок Канаш – Ибреси в Ибресинском муниципальном округе протяженностью 5 км 977 м;

— автодорога Калинино – Батырево – Яльчики: участок Ибреси – Комсомольское в Ибресинском муниципальном округе – 3 км.

Дополнительно за счет полученной экономии в план работ включены объекты ремонта в Алатырском, Аликовском, Ядринском и Янтиковском муниципальных округах.

В рамках проекта постановления в 2025 году планируется привести в нормативное состояние 68 км дорог регионального и межмуниципального значения. Также за счет сэкономленных средств будут отремонтированы еще порядка 30 километров на социально значимых дорогах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.