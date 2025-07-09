В приложении «Госуслуги Дом» появилась аварийная заявка

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» появилась новая возможность для жителей многоквартирных домов. Теперь в случае аварии они могут звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) по официальному телефону, который их управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ.

Чтобы позвонить в диспетчерскую, пользователям нужно перейти на главный экран приложения и нажать на кнопку «Авария». Приложение подскажет, в каких случаях потребуется связаться с АДС: например, если в доме прорвало трубу, пропало электричество или чувствуется запах газа. Внизу экрана отобразится актуальный номер с кнопкой для звонка. Если этого номера нет, пользователь может подать заявку в управляющую организацию. Проверить наличие номера в приложении важно заранее.

В будущих обновлениях станут доступны и номера АДС от ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, у управляющих организаций появится возможность указывать в мобильном приложении разные телефоны для различных ситуаций.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, который позволит управлять жильем и в том числе совершать аварийные звонки.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Госжилинспекция Чувашии.