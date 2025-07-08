Садоводы могут перевести дачный дом в жилой через МФЦ и Чуваштехинвентаризацию

Для перевода дачного дома в жилой необходимо подать заявление на заключение о техническом состоянии здании. Его может подготовить кадастровый инженер «Чуваштехинвентаризации» Минэкономразвития Чувашии Понадобятся правоустанавливающие документы — договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство.

Документы будут рассматривать до 45 календарных дней. В случае положительного решения орган местного самоуправления направит заявление в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН.

Чтобы перевести садовый дом в жилой, необходимо соблюсти ряд условий. К примеру, земля, на которой стоит постройка, должна иметь вид разрешенного использования, предусматривающий возведение жилого дома, а само здание — соответствовать установленным параметрам: не выше трех этажей и не более 500 квадратных метров площади.

Минэкономразвития Чувашии.