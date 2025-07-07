Для автомобилистов установят новые госпошлины

Правительство внесло в Государственную Думу поправки в Налоговый кодекс, которые установят новые госпошлины для автомобилистов. Повышение ставок затронет в том числе выдачу национальных и международных водительских удостоверений, выдачу госномеров и других документов на автомобиль. Решение объясняется необходимостью компенсировать фактические расходы на оказание услуг.

Пошлины за выдачу водительских удостоверений были установлены в 2014 году (для прав нового поколения — в 2018) и с тех пор оставались неизменными, чего не скажешь про инфляцию. И в период пандемии правительство просто автоматически продлило на три года национальные права, срок действия которых истек в 2022—2023 годах.

Новые ставки будут в два раза выше. За получение прав нового образца они вырастут с 3 до 6 тысяч рублей, старого — с 2 до 4 тысяч, международного — с 1,6 до 3,2 тысячи. Поскольку замена прав проводится раз в 10 лет, то такие сборы не станут обременительными для автомобилистов, полагают в правительстве.

Изменится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль — с 2 до 3 тысяч рублей. Получение свидетельства о регистрации транспортного средства на бумажном носителе будет стоить не 500, а 1500 рублей, если на пластиковом — то 4,5 вместо 1,5 тысячи. Стоимость получения паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1,2 тысячи.

Источник: rg.ru