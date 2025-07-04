Принимаются предложения по кандидатурам на Доску почёта

Администрация Шумерлинского округа объявила о начале сбора документов от предприятий,

организаций, учреждений, государственных и муниципальных органов, общественных

организаций на кандидатов для занесения на Доску почёта. Напомним, обновление

содержания доски происходит ежегодно в преддверии Дня города.



Пакет документов для выдвижения кандидатуры включает ходатайство о выдвижении, сведения о человеке с описанием его личных заслуг и достижений, протокол общего собрания (конференции) коллектива и согласие самого кандидата на обработку его персональных данных. Документы принимаются в администрации до 1 августа.

Подготовила Н. Владимирова.