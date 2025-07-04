«Папа-фест» вновь собирает друзей

В День семьи, любви и верности 8 июля в городском парке культуры и отдыха состоится фестиваль

«Папа-фест – 2025». Организаторы уверены, что фестиваль непременно подарит положительные эмоции, зарядит хорошим настроением и укрепит семейные узы.

Для участников, а это семьи Шумерлинского муниципального округа, и посетителей парка будут организованы различные активности, фотозоны и тематические площадки с конкурсами и испытаниями: «Огонь», «Здоровье», «Спорт — норма жизни», «Спасатели», «Строим вместе», «Добротворцы», «На страже порядка», «Патруль», «Полевая кухня». Начало в 17.30.



В 18.00 на спортплощадке начнется турнир «Футбол вместе с папой», а завершением праздничного дня станет концерт на танцплощадке (начало в 19.30).



Подготовила Н. Владимирова.