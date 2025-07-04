Об изменении платы за коммунальные услуги по Шумерлинскому округу

Правительством России утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы

за коммунальные услуги по субъектам Федерации и предельно допустимые отклонения от величины индексов на 2025—2028 годы.

С 1 июля 2025 года плата граждан за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике изменится в пределах установленного Правительством РФ индекса 10,7 %. А для отдельных муниципальных образований предусмотрено отклонение в размере 4,8 %. Соответственно, максимальное изменение платы по муниципальным образованиям республики ограничено индексом 15,5 %.



С 1 июля 2025 года рост платы граждан за коммунальные услуги по 10 муниципальным образованиям не превысит 10,7 %, по 11 муниципальным образованиям в связи с установлением экономически обоснованных тарифов на отдельные виды коммунальных услуг (преимущественно это тарифы на тепловую энергию) предельные индексы установлены от 10,8 % до 15,4 %. Так, по Шумерлинскому муниципальному округу предельный (максимальный) индекс для населения с набором коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и предоставление услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) установлен в размере 14,8 % исходя из тарифов, размеры и темпы изменения которых приведены в таблице.



Это изменение коснется 927 чел., у которых такой набор коммунальных услуг, или 2,77 % от общей численности населения Шумерлинского муниципального округа и 0,0794 % от общей численности населения Чувашской Республики.

Для 6480 чел. с иным набором коммунальных услуг изменение платы будет меньше установленного индекса 14,8 %.

Подробная информация о тарифах на коммунальные услуги для населения — в баннере Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам «Изменение платы граждан за коммунальные услуги».



Администрация Шумерлинского округа.