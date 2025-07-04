Несовершеннолетние в общественных местах: правила безопасного пребывания

С началом каникул дети и подростки большую часть времени предоставлены сами себе, что может повлечь неприятные последствия. Безопасный летний отдых им в первую очередь должны обеспечить родители.

Постоянно напоминайте ребёнку о правилах безопасности на улице. Расскажите о мерах предосторожности при общении с незнакомцами, большими компаниями подростков, а также о том, что следует возвращаться домой засветло, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Кроме прочего, объясните, что не нужно входить с незнакомым человеком в подъезд или лифт. Ни под какими предлогами им также не следует садиться в чужой автомобиль и следовать указаниям неизвестных людей. В случае опасности — не стесняться звать на помощь.



Также необходимо помнить, что в Чувашии действует комендантский час для несовершеннолетних, который запрещает детям и подросткам в возрасте до 18 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 6:00, в остальное время — с 22:00 до 6:00.



МВД по Чувашии.