100 баллов на ЕГЭ – результат трудолюбия и целеустремлённости

Одним из трёх выпускников в Чувашии, которые получили максимальный балл на ЕГЭ по обществознанию в этом году, стал выпускник гимназии № 8 Евгений Куренков. Такое достижение — повод для гордости всей школы, города и республики.

Помимо обществознания, Женя сдавал базовую математику, русский язык и историю, успешно справившись со всеми. Он поделился своим опытом подготовки и впечатлениями от экзаменов.

«Что касается подготовки, то она меня практически не тяготила. Мне очень нравится учиться, поэтому подготовка в большинстве своём шла хорошо, конечно, не без выгораний и стрессов», — рассказал юноша. Он отметил, что выбор предметов для ЕГЭ у него сложился необычно: «Знаю, что многие ребята выбирают предметы, ориентируясь на будущую профессию. Однако в моём случае получилось наоборот: я сначала выбрал предметы, а уже затем думал о своём дальнейшем предназначении. В 8-м классе обществознание с историей очень сильно заинтересовали меня, я стал готовиться сначала к ОГЭ по этим предметам, а затем уже к ЕГЭ. Можно сказать, что я родился гуманитарием. Участвовал в олимпиадах по обществознанию с 8-го класса, однако на региональном этапе ВСОШ не получилось отличиться».



Подготовка началась в 10-м классе, но без какой-то усиленной нагрузки. Женя лишь поддерживал уровень знаний, чтобы не начать с нуля в выпускном классе. «Я смотрел множество бесплатных вебинаров, решал задания из различных сборников ФИПИ, «Отличный результат» и других, а также использовал сайты, такие, как «Решу ЕГЭ» и менее известные, которые отлично подходят для повторения тем, — говорит выпускник. — Читал учебники, например, «Учебное пособие по обществознанию» под редакцией М.Н. Марченко. Его очень советую, так как оно не только даёт новую информацию, но и учит думать. Обществознание — предмет, в котором нужно много учить, поэтому я постоянно повторял скрипты, записывая в тетрадь планы по конкретным темам».



Как и многие одиннадцатиклассники, перед экзаменом Женя, по его признанию, находился в подавленном состоянии, на большой успех не рассчитывал. Однако, увидев КИМ, решил выжать из себя максимум, ведь это был последний экзамен. «Решив тестовую часть за 10 минут, перешёл ко второй. В течение всех трёх с половиной часов я не останавливался, старался выполнить каждое задание. Когда вышел, был уверен, что наберу не меньше 90 баллов», — теперь уже с облегчением рассказывает он.



Высокий результат по обществознанию открывает перед Евгением Куренковым большие возможности для поступления в вузы и подтверждает его целеустремлённость и трудолюбие.



А. Коконкина, студентка факультета филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова.