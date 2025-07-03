Специалисты помогают семьям участников СВО

Специалисты по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Шумерлинского КЦСОН оказывают помощь и поддержку каждой семье участников СВО в рамках нацпроекта «Семья», включая консультации, психологическую поддержку, составление социальных паспортов и волонтерскую помощь.

Миссией специалистов является выявление вопросов, требующих решения, оперативное принятие мер и содействие в решении обнаруженных проблем. Многие члены семей поддерживают со специалистами очень теплые отношения, встречаясь и общаясь по телефону. «Специалисты всегда стараются найти к нам подход, поддерживая словом и делом, и всегда объясняют доходчиво и ясно, как нам поступить в той или иной ситуации», — говорит Марина Владимировна, одна из получателей услуг.



По вопросам оказания семьям военнослужащих социально-психологической поддержки можно обратиться с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, телефоны: +7(83536)2-69-11, +7(83536)2-91-27, +7(83536)2-00-84.



Шумерлинский КЦСОН.



