Игорь Комаров: «В регионах будет система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья»

3 июля 2025 года во время рабочей поездки в Республику Чувашию полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и глава региона Олег Николаев встретились с молодыми актерами студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» ЧГУ им.И.Н. Ульянова – победителями VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший молодежный спектакль».

Игорь Комаров высоко оценил работу творческого коллектива, отметив оригинальность интерпретации чеховского рассказа «Бабы» с помощью пластики. Актеры поделились впечатлениями от участия в Фестивале и рассказали, что их театр каждый сезон становится победителем и лауреатом в разных номинациях, а в этом году впервые взял главный приз в своей возрастной категории. Также в этом году их постановка получила еще две награды: «Лучшая режиссерская работа» (режиссер Вячеслав Краснов) и «Лучшее музыкальное оформление» (звукорежиссер Максим Лучинин).

Полпред пообщался с победителями Фестиваля, ответил на вопросы. «В регионах будет разработана система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья», включая гастрольную и грантовую. Уверен, это придаст новый импульс таким талантливым актерам, как вы», – подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред также отметил, что Фестиваль сегодня стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа. «Когда мы его запускали, в 2019 году, в Год театра, хотели усилить интерес к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей округа. За 6 лет Фестиваль вырос более чем в три раза, и теперь это настоящее сообщество единомышленников из 20 с лишним тысяч человек», – сказал Игорь Комаров.

В свою очередь Олег Николаев рассказал о мерах поддержки театральных коллективов в республике: «Сегодня в Чувашии действует 2 направления грантовой поддержки идей творческой молодежи. Мы увеличили количество грантов, упростили условия конкурсных отборов. Итог – 60 и более премьер в год. Считаю важным также сформировать отдельные меры поддержки для непрофессиональных коллективов».

Еще одно пространство для развития и самореализации детей и молодежи в Чувашии – образовательный центр «Эткер», созданный по примеру «Сириуса» в Сочи. Основная цель – выявление, развитие и сопровождение одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, в техническом творчестве.

Игорю Комарову и Олегу Николаеву показали работу творческих мастерских, научных лабораторий, кабинеты компьютерного 3D-моделирования, программирования и робототехники; рассказали об образовательных программах, педагогическом составе и достижениях ребят. Так, одним из приоритетных направлений деятельности центра «Эткер» являются олимпиады, интеллектуальные конкурсы и профильные лагерные смены. Более 70 тысяч школьников ежегодно становятся активными участниками мероприятий центра «Эткер».

Игорь Комаров пообщался с воспитанниками центра, которые рассказали ему о работе мастер-студии «Ракетостроение» – здесь школьники конструируют и строят модели летательных аппаратов в технических и спортивных целях. Полпред Президента РФ в ПФО предложил тиражировать программу в регионах округа.